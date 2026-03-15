Kyltekniker till kunder i Stockholmsregionen
2026-03-15
Vi söker flera erfarna kyltekniker till direktanställning hos våra kunder i Stockholmsregionen.
Vi samarbetar med väletablerade kyl- och klimatföretag i Stockholm som nu förstärker sina team. Du arbetar självständigt med installation, service och felsökning av kyl- och klimatanläggningar - varierad vardag med frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och felsökning av kyl- och frysanläggningar samt klimatsystem
Installation av nya kyl- och ventilationsaggregat hos privat- och företagskunder
Hantering och påfyllning av köldmedier enligt gällande regler
Förebyggande underhåll och driftsättning av anläggningar
Daglig kundkontakt och dokumentationKvalifikationer
Avslutad utbildning inom kyl- och klimatteknik
Kylcertifikat klass 1
Minst 3 års erfarenhet som kyltekniker
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Vår kund erbjuder
Direktanställning med marknadsmässig lön
En arbetsplats där personalen trivs
Goda utvecklingsmöjligheter
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholmsregionen
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
(org.nr 559365-5847)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Kronan Rekrytering Jobbnummer
9798115