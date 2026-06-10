Kyltekniker | Stockholm
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2026-06-10
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Vill du arbeta i en varierande och självständig roll med stort eget ansvar? Trivs du med kundkontakt och vill utvecklas inom kyla och energi? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som kyltekniker/kylmontör hos bemt AB blir du en viktig del av entreprenad- eller serviceavdelningen. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor och kunder. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara inom bemts verksamhetsområden i Sverige, med utgångspunkt från närmaste kontor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation, service och underhåll av kyl- och värmeanläggningar.
Felsökning och problemlösning inom kylteknik.
Kundkontakt och teknisk rådgivning.
Samarbete med kollegor inom andra teknikområden såsom styr & regler, el och VVS.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Certifiering inom kyla, kategori I.
God praktisk och teoretisk kunskap inom kylteknik.
Grundläggande IT-kunskaper (Microsoft Office, internet, ärendehanteringssystem).
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs i kundnära roller, arbetar strukturerat och har lätt för att både arbeta självständigt och i team. Du är tekniskt nyfiken, vill utvecklas över tid och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor.
Bemt AB erbjuder dig:
Ett omväxlande och fritt arbete med stor självständighet.
Servicebil i tjänsten.
Utvecklings- och utbildningsmöjligheter.
Karriärsteg inom bolaget.
Friskvård, företagshälsovård och teamaktiviteter.
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig!!Bemt AB samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Oscar Thiele via e-post: Oscar.thiele@jobway.se
eller telefon: 073-58 11 804.
Om Bemt ABBemt AB är ett teknik-, service- och konsultbolag med huvudkontor i Malmö. Bolaget har cirka 170 anställda och kontor i Kristianstad, Helsingborg, Stockholm och Sundsvall. bemt är verksamt inom bland annat kyla, ventilation, VVS, elteknik, styr & regler, energi, solceller och tryckluft. Kunderna finns inom industri, fastighet, handel och energi – ofta med etableringar över hela landet. bemt AB ingår i bemtgruppen som omsätter cirka 350 Mkr och är verksam i hela Skandinavien. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Betongvägen 2A (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemt AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se 073 581 18 04 Jobbnummer
9956528