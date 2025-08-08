Kyltekniker sökes till spännande uppdrag i Jönköping!
2025-08-08
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en självgående och erfaren kyltekniker för ett uppdrag hos vår kund i Jönköping. Har du ett certifikat inom kylteknik och en gedigen kunskap i området? Då kan detta vara en möjlighet för dig!
Som kyltekniker kommer du att arbeta självständigt och ansvara för installation, drift och underhåll av kylsystem och andra relaterade tekniska lösningar. Du kommer att ha ett helhetsansvar för att säkerställa att systemen fungerar optimalt och effektivt. Tjänsten innebär ett nära samarbete med både kunder och kollegor, och du kommer att få en nyckelroll i leveransen av högkvalitativa tekniska lösningar. Du kommer att vara en viktig del av teamet och bidra till att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i de lösningar som levereras till kunder.
Plats: Jönköping
Start: Omgående, eller enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som är kunnig inom kylteknik och har ett certifikat inom området, vilket är ett krav för denna tjänst. Du har en stark teknisk kompetens och ett stort intresse för kylsystem och tekniska lösningar. Du trivs i en självständig roll där du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att lösa problem på egen hand. Du har en noggrann och lösningsorienterad arbetsstil och är inte rädd för att ta initiativ.
Vi söker dig som har:
• Certifikat inom kylteknik (exempelvis Kyl- och värmepumpstekniker, certifiering enligt aktuella regler).
• Goda tekniska kunskaper och erfarenhet inom kylsystem.
• Förmåga att arbeta självgående och ta eget ansvar.
• Ett lösningsorienterat och noggrant arbetssätt.
• God kommunikationsförmåga och en serviceinriktad attityd.
För oss är det också viktigt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt, både mot kunder och kollegor. Du är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och är flexibel i ditt arbetssätt.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
