Kyltekniker Göteborg/Kungsbacka
2026-01-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Kyltekniker till Energibröderna - luft/luft-värmepumpar
Energibröderna växer och söker nu en kyltekniker för installation av främst luft/luft-värmepumpar hos privatkunder och företag.
Hos oss är du en viktig del av teamet och arbetar med lösningar som ger kunderna bättre inomhusklimat och lägre energikostnader.
Om rollen
Du arbetar självständigt och i team med:
Installation av luft/luft-värmepumpar
Service och felsökning
Kundkontakt på plats
Arbete i villor och mindre fastigheter
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande bolag
Familjär arbetsmiljö
Varierande arbetsdagar
Frihet under ansvar
Utvecklingsmöjligheter inom kyla och värmepumpar
Bra verktyg och material
Vem är du?
Du är yrkesstolt, självgående och serviceinriktad.
Kylcertifikat kategori 1 eller 2
Erfarenhet av luft/luft-värmepumpar
B-körkort
Ort: Kungsbacka/Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: linus@energibroderna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energibröderna AB
(org.nr 559495-9032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Linus Bertilsson linus@energibroderna.se 0730577306 Jobbnummer
9668272