Kyltekniker
OnePartnerGroup Kalmar AB / Fastighetsskötarjobb / Mönsterås Visa alla fastighetsskötarjobb i Mönsterås
2026-06-17
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Är du kylig under press, varm mot kunder och gillar teknik som faktiskt gör skillnad? Då kan du vara vår nästa kyltekniker på EKS Mönsterås AB! Här får du inte bara ett jobb – du blir en del av ett gäng som gillar att hjälpas åt, skratta tillsammans och samtidigt leverera riktigt bra service till våra kunder.
Om EKS Mönsterås AB
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang. EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt energi.
Vi är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning.
Från felsökning till high fives - vardagen som kylhjälte
Kort sagt, du räddar dagen oftare än du tror. När kylsystem krånglar, värmepumpar strejkar eller en anläggning behöver installeras är det du som kommer in med verktygslådan och lösningen.
Dina arbetsdagar kan innehålla:
• Felsökning och service av kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar
• Installation och drifttagning av nya anläggningar
• Förebyggande underhåll
• Kundkontakt och rådgivning kring smarta och energieffektiva lösningar
• Teknisk problemlösning där du får använda både huvudet och händerna
Vilka superkrafter har du?
Vi tror att du är en person som håller huvudet kallt även när systemen inte gör det och som gillar att felsöka tills du hittar rätt lösning. Du trivs med frihet under ansvar, planerar gärna din egen arbetsdag och tycker om att möta kunder med ett professionellt och trevligt bemötande. Samtidigt har du ett genuint teknikintresse och gillar att utvecklas, lära dig nytt och arbeta med smarta tekniska lösningar.
Det här behöver du ha med dig i verktygslådan:
Giltigt certifikat för kyltekniker (Kategori I).
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av styr- och reglerteknik är meriterande.
Har du fler ess i lådan såsom relevant utbildning med teknisk inriktning, kunskap inom styr- och reglerteknik eller erfarenhet av installationer inriktat på fastighetsteknik får du extra pluspoäng.
Därför kommer du trivas hos oss
• En trygg anställning med schyssta villkor och lön som matchar din kompetens
• Modern servicebil, bra verktyg och utrustning som faktiskt gör jobbet roligare
• Möjlighet att utvecklas genom utbildningar och nya spännande projekt
• Frihet under ansvar – vi litar på att du kan ditt jobb
• Kollegor som ställer upp, delar kunskap och bidrar till en riktigt bra stämning
• Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Tjänstgöringsort: Kan utgå från Oskarshamn eller Mönsterås
Arbetstider: mån-fre 07-16Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS Mönsterås AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
(mailto:sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.eks-ab.se/
383 36 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EKS Mönsterås AB Kontakt
Verksamhetschef
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se +46733948473 Jobbnummer
9969117