Kyltekniker
2026-02-10
Är du en erfaren kyltekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett familjärt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
24 Rör söker just nu en kyltekniker till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som kyltekniker hos 24 Rör kommer du att arbeta med varierande uppgifter gällande värmepumpar, kylsystem och helhetslösningar inom VVS. Du kommer att arbeta med installation, service, underhåll samt reparation. Det finns även möjlighet att vara involverad i vissa säljmoment gentemot kund, samt en valmöjlighet att arbeta jour. Arbetsområdet är Stockholm med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet av värmepumpar
Goda tekniska kunskaper inom kylsystem
Kylcertifikat klass 1
Goda IT-kunskaper (felsökning via dator samt rapportering och uppföljning via ordersystem)
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och flexibel lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
24 Rör erbjuder dig:
God sammanhållning och varierande arbetsdagar
En platt organisation med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar 24 Rör med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om24 Rör:
24 Rör ingår i Bad & Värme-kedjan och är verksamma inom helhetslösningar, service och jourverksamhet för VVS sedan år 2013. Vårt kontor finns i Täby men vi arbetar i hela Stockholms län samt i Uppsala. Våra kunder utgörs av bostadsrättsföreningar, privatpersoner, fastighetsägare och offentlig sektor. Vi har alla nödvändiga branschcertifieringar och auktorisationer, utöver dessa är vi certifierade enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning) och har företagscertifikat F-gas kat I. På 24 Rör prioriterar vi en nära och personlig kontakt med våra kunder och är väldigt måna om att våra kunder ska få ett professionellt bemötande och ett professionellt utfört arbete. Vi tillämpar kollektivavtal för vår personal och vi arbetar aktivt med personalhälsa, personlig utveckling och en bra företagskultur.
