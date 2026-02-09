Kyltekniker
Är du kyltekniker som trivs med stor variation i vardagen? Ventilationsteknik AB söker nu dig som vill bli en del av ett kunnigt och serviceinriktat team där inget uppdrag är för litet eller för stort
Ventilationsteknik AB är ett service- och installationsföretag som jobbar inom ventilation och kyla. De har bred kunskap inom ventilation och inomhusklimat och inga uppdrag eller kunder är för små eller för stora för dem. Det innebär att de jobbar med allt från mindre uppdrag åt privatpersoner till installation av kompletta lösningar för inomhusmiljö till kontor och industrier. För att din anläggning ska fungera optimalt är det viktigt med underhåll och de erbjuder sakkunnig tillsyn och service.
Läs mer om företaget på deras hemsida: https://www.venttek.se
Som kyltekniker på Ventilationsteknik AB blir du en nyckelperson i att skapa optimalt inomhusklimat för deras kunder. De arbetar med allt från mindre uppdrag åt privatpersoner till installation av kompletta lösningar för kontor och industrier.
Anställning: Tillsvidareanställning hos Ventilationsteknik AB
Placeringsort: Motala
Omfattning: Heltid, 100%Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierande och omfattar både planerade projekt och akuta serviceärenden. I rollen ingår bland annat:
• Installation, driftsättning och service av kyl- och värmepumpsanläggningar.
• Felsökning och reparation i tekniskt utmanande miljöer.
• Utföra lagstadgade läckagekontroller och periodisk tillsyn.
• Vara rådgivande mot kund för att optimera deras anläggningar och inomhusmiljö.
• Dokumentation och återrapportering av utförda arbeten.
Vi söker dig som
• har giltigt certifikat för kyltekniker (lägst kategori I).
• har erfarenhet av service och installation inom kyla och/eller värme.
• har B-körkort
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• erfarenhet av styr- och reglerteknik.
• el-kompetens (t.ex. begränsad auktorisation).
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar eget ansvar och alltid sätter kunden i fokus. Du är tekniskt lagd, noggrann och trivs med att lösa problem på egen hand såväl som i samarbete med kollegor. Ersättning
