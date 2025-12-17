Kyltekniker - Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Kyltekniker till MK-Kyla AB
Vi på MK-Kyla AB söker en kyltekniker till vårt team. Vi söker en kyltekniker för arbete med service, underhåll och installation av kylanläggningar och värmepumpar. Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med många olika typer av anläggningar, både inom industri och fastighet.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker hos oss får du ett varierande arbete där du kommer arbeta med många olika typer av anläggningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Service och felsökning av kyl- och värmepumpsanläggningar
Installation av nya system
Planering och genomförande av underhållsåtgärder
Utföra periodiserade kontroller och årskontroller
Hantering av akuta driftstörningar
Vi jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten hos våra kunder. Vi ser därför gärna att du har ett intresse för energi optimering.
Beredskap kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kyltekniker eller liknande
Har kylcertifikat kategori 1
Innehar B-körkort
Är serviceinriktad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
CO2 är meriterande
Vi erbjuder:
Ett engagerat och stöttande team
Ett omväxlande arbete med frihet under ansvar
Möjlighet till utveckling inom yrket och specialisering inom området
Om arbetsgivaren:
MK-Kyla AB är ett etablerat företag inom kyl- och värmeteknik. Vi erbjuder tjänster inom installation, service och energi optimering och har ett starkt fokus på kvalitet och kund nöjdhet.
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelse mail.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Via mail
E-post: Martin.johansson@mk-kyla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyltekniker Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mk Kyla AB
(org.nr 559451-9950), https://www.mk-kyla.se/
Broddgränd 5 (visa karta
)
129 46 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9651067