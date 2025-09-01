Kylslaget AB - Servicetekniker värmepumpar
2025-09-01
Brinner du för att lösa problem och trivs i en roll där du får möjligheten att interagera med kunder dagligen?
Då kan det vara dig vi letar efter!
Kylslaget AB har en gedigen erfarenhet av arbete med luft-luftvärmepumpar sedan 2007 och söker nu en engagerad servicetekniker för att ta nästa steg i företagets utveckling.
Om Tjänsten
Som servicetekniker hos oss kommer du att arbeta med luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar rengöring, felsökning, reparation och installation av dessa system. Arbetet sker ute hos våra kunder, och dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på deras behov. Vi söker dig som har en flexibel inställning och trivs med varierade arbetsdagar.
Arbetsområdet sträcker sig huvudsakligen över Stockholms län, men mycket serviceuppdrag sker på andra platser i Sverige. Därför är det viktigt att du känner dig bekväm med flera tjänsteresor och har möjlighet att övernatta.
Det finns möjlighet att utgå från hemmet, och vi ser gärna att du bor i Stockholm med omnejd (max en timmes körning). För den här tjänsten krävs att du har B-körkort. Vi utbildar på plats!
Vi Erbjuder
• En positiv arbetsmiljö med ett entusiastiskt team.
• En teamkänsla utöver det vanliga.
• Kollegor som stöttar varandra oavsett tidpunkt på dygnet.
• Kontinuerlig teknisk utbildning och kompetensutveckling.
Övrig Information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Inledande provanställning på 6 månader
• Placering: Stockholm (arbete på annan ort kan förekomma)
Kontaktuppgifter och ansökan:
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Bee Bemanning för vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Kylslaget AB. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Kylslagets verksamhetschef, Rasmus Söderberg på Rasmus@kylslaget.se
.
Bee Bemanning är ett specialiserat kompetensbolag inom HVAC, teknik och energi. Vi löser löpande rekryterings- och bemanningsuppdrag till små som stora företag över hela landet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bee Bemanning AB
(org.nr 559249-2994), http://beebemanning.se Arbetsplats
Bee Bemanning Kontakt
Philip Börjesson philip@beebemanning.se Jobbnummer
9486509