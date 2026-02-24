Kylmontör/Kyltekniker

Söne el AB / VVS-jobb / Lidköping
2026-02-24


Nu söker vi
1 Kylmontör/Kyltekniker
Vi är en etablerad lokal aktör med fullt upp inom installation och service. Här jobbar vi med engagemang, kunskap och ansvar varje dag.
Vi söker dig som är behörig, bryr dig om jobbet och vill vara en del av ett lag där det ska bli rätt från början.
Skicka din ansökan till info@soneel.se
Söne El AB
Engagemang. Kunskap. Ansvar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@soneel.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söne El AB (org.nr 559211-7799)
Karlstorpsvägen 5 (visa karta)
531 57  LIDKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9761619

