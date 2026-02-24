Kylmontör/Kyltekniker
Söne el AB / VVS-jobb / Lidköping
2026-02-24
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söne el AB i Lidköping
Nu söker vi
1 Kylmontör/Kyltekniker
Vi är en etablerad lokal aktör med fullt upp inom installation och service. Här jobbar vi med engagemang, kunskap och ansvar varje dag.
Vi söker dig som är behörig, bryr dig om jobbet och vill vara en del av ett lag där det ska bli rätt från början.
Skicka din ansökan till info@soneel.se
Söne El AB
Engagemang. Kunskap. Ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@soneel.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söne El AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
