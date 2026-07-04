Kylmekaniker - Malmö
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Malmö Visa alla vvs-jobb i Malmö
2026-07-04
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Vi söker nu en Kylmekaniker till TIP Group i Malmö!Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
TIP Group är en av Europas ledande leverantörer av leasing, uthyrning, service och underhåll av trailers, lastbilar och annan transportutrustning. Med verksamhet i flera länder och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och kundservice erbjuder företaget en modern arbetsplats där medarbetarnas kompetens och utveckling står i centrum.
I takt med fortsatt tillväxt i Sverige söker TIP Group nu en erfaren kylmekaniker till verksamheten i Malmö.Om tjänsten
Som kylmekaniker hos TIP Group blir personen en viktig del av verkstadsteamet och ansvarar för installation, service, underhåll och reparation av transportkylsystem. Rollen är varierad och kombinerar praktiskt mekaniskt arbete med felsökning och teknisk problemlösning.
Arbetet utförs i en dynamisk miljö där kvalitet, kundservice och tekniskt kunnande står i fokus. För rätt person erbjuds en utvecklande tjänst med stort eget ansvar och goda möjligheter att växa inom företaget.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Installation av transportkylsystem
Service och förebyggande underhåll av kylaggregat
Reparation och felsökning av transportkylsystem
Service av både TIP Groups egen fordonsflotta och externa kunder
Diagnostik och teknisk felsökning
Dokumentation av utförda arbeten
Deltagande i jourverksamhet enligt schema
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen söker TIP Group en person med erfarenhet av arbete med kylsystem och ett stort tekniskt intresse. Personen arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten och trivs med att lösa tekniska problem i vardagen.Kvalifikationer
Erfarenhet som kylmekaniker, kylmontör eller kyltekniker
God teknisk kunskap inom service, underhåll och reparation av kylsystem
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Personcertifikat F-gas kategori 1
Erfarenhet av Thermo King- och Carrier-system
Erfarenhet från transportbranschen
C- eller CE-körkort
Goda kunskaper i engelska
Som person är kandidaten ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. TIP Group värdesätter även flexibilitet, samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt i det dagliga arbetet.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
Detta är en bemanning där anställningen sker genom Kraftsam Rekrytering & Bemanning och arbetet utförs hos TIP Group i Malmö. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Aspögatan 5 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TIP Group Jobbnummer
9992614