Kyl och värmepump tekniker
08-City Kylteknik AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-06-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 08-City Kylteknik AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-06-27Om företaget
Välkommen till 08-City Kylteknik AB – ett företag inom teknisk service och underhåll av storköks- och hushållsmaskiner i Stockholm. Vi är experter inom installation, reparation och underhåll av olika tekniska system, inklusive el, gas, Laser svetsning, vitvaror och storköks teknik samt värmepumpar kyl&frys anläggningar.
Vi söker dig som har behörigheter inom El och Gas. Hos 08-City Kylteknik AB erbjuder vi inte bara en arbetsplats, utan en plats där du kan utvecklas, trivas och göra skillnad i kundens vardag.
Om rollen som servicetekniker
Du ska måste erhålla följande Certifierad El, Fgas KAT1, Om du kan reparera storköks Maskiner så är det stort fördel, Du ska vara engagerad och teknikintresserad person som vill ta sina färdigheter till nästa nivå genom att bli en del av vårt team som Servicetekniker.
Denna roll erbjuder en unik möjlighet att använda sina kunskaper i en praktisk och omväxlande miljö och få möjlighet till fortsatt utveckling inom företaget.
Ansvarsområden:
Utföra service, underhåll samt reparationer och installation av värmepumpar kyl och frysrum du ska även kunna laga plugin in system alltså storköks kyl och frys skåp.
Lösa tekniska problem och utföra felsökning inom områden som starkström, likström, kyla och trycksättning läckage sökningar.
Utföra periodiska kontroller av fluorhaltiga gaser och säkerställa att systemen är i driftsmässigt skick samt årliga rapporter.Dina egenskaper
Stresstålig och kapabel att hantera utmanande situationer.
Teknikintresserad med en vilja att lära och utvecklas inom området.
Serviceinriktad med förmåga att skapa positiva kundrelationer.
Fördelar vid ansökan:
Kunna reparera storköks maskiner.
Flytande i engelska eller svenska.
B-körkort.Så ansöker du
Om du är intresserad av denna möjlighet skicka in din ansökan med rubrik "Servicetekniker" och CV till info@city-kylteknik.se
.
Slutdatum för ansökan: Omgående
Vi uppmuntrar mångfald och välkomnar sökande oavsett kön och etnisk bakgrund.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: info@city-kylteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 08-City Kylteknik AB
(org.nr 559445-7789), https://www.city-kylteknik.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982038