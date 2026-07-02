KYH söker en driven utbildningskoordinator
Academedia Support AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-02
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KYH yrkeshögskola KYH är en av Sveriges största YH-anordnare och vårt mål är att erbjuda högklassiga och aktuella utbildningar inom samhällsbyggnad, teknik, ekonomi och IT. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och via lärcentra över hela landet – alltid i nära samarbete med arbetslivet och med utbildningar som är godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Våra studerande får rätt kompetens för rätt yrken och är eftertraktade på arbetsmarknaden. Vår kultur präglas av vilja – ett starkt driv och en ständig utveckling av både oss och våra utbildningar. Vi skapar resultat tillsammans, genom engagerat samarbete internt och med branschen. Allt vi gör genomsyras dessutom av hållbarhet, med långsiktigt ansvar för både verksamheten och individens utveckling. Hos oss väntar ett dynamiskt arbete där du får stort ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av ett team som vill framåt, växer tillsammans och bygger långsiktigt. Välkommen till en arbetsplats där vilja, tillsammans och hållbarhet visar vägen.
KYH söker dig som vill vara med på vår expanderande resa! Är du en strukturerad och serviceinriktad person som är duktig på att skapa ordning och reda? Trivs du i en roll där du får kombinera social kontakt med administration? Då kommer du att trivas i rollen som utbildningskoordinator hos oss.
Beskrivning av rollen
Som utbildningskoordinator arbetar du med allt från att vägleda och ge service till våra blivande studerande i antagningsprocessen till att självständigt hantera administrativa uppgifter som bidrar till kvalitet i våra utbildningar. Du kommer att växla mellan social kontakt både internt och externt, och att arbeta självständigt med administrativa uppgifter som kräver struktur och noggrannhet. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Planera, genomföra och utveckla antagningsarbete för våra program och YH-kurser
Säkerställa att utbildningsplatser fylls kombinerat med hög kvalitet
Följa upp våra alumners sysselsättning efter avslutad utbildning
Driva och utveckla KYH:s karriär- och nätverksprogram
Inrapportering av uppgifter till myndigheter
Utfärda olika typer av dokument till studerande
Arbeta administrativt med texter i våra ansökningar av program och YH-kurser
Förbereda program och utbildningsstarter administrativt i flertalet system
Schemaläggning
Vem söker vi?
Vi söker dig som gillar kombinationen av att prata med människor och att arbeta strukturerat med administration. Du har en naturlig känsla för service och ser till att detaljerna alltid blir rätt i våra processer. Att växla mellan engagerande studerandesamtal och noggrann administration passar dig perfekt – du trivs med variation och tar ansvar hela vägen. Du får energi av högt uppsatta mål och känner drivkraft i att se dina insatser leda till konkreta resultat.
För att trivas i rollen behöver du tycka om att samarbeta och vara en lagspelare – vi tror på att det är tillsammans vi skapar de bästa resultaten.
Du har ca 2-4 års erfarenhet av en roll som kombinerat social kontakt och administration.
Meriterande tidigare erfarenheter:
Kundkontakt via telefon, exempelvis inom kundservice, försäljning eller support
Administrativt arbete
Erfarenhet av att arbeta mot mål och följa upp resultat
Vana att arbeta i administrativa system eller CRM-verktyg
Krav:
Eftergymnasial utbildning
Mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Mycket god systemvana
Övrigt Om anställningsvillkoren: Tillsvidare heltid med inledande provanställning. Kollektivavtal tillämpas.
Arbetsform: Hybrid(både på plats och distans)
Start: 15/9 eller enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten, kontakta Sandra Blomqvist på sandra.blomqvist@kyh.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
211 12 MALMÖ Arbetsplats
KYH Kontakt
Rekryterare
Sandra Blomqvist sandra.blomqvist@kyh.se Jobbnummer
9989409