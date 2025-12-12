KYC-handläggare till Swedbank Pay
2025-12-12
Har du ett brinnande intresse för att motverka finansiell brottslighet? Är du som person kommunikativ, analytisk och noggrann? Då kan det vara dig vi söker för rollen som KYC-handläggare. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som en av Nordens främsta inom betallösningar kan Swedbank Pay erbjuda en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Om du vill utmanas i din yrkesroll och arbeta i en stark gemenskap där de tar hand om varandra, samtidigt som de visar varandra uppskattning, är Swedbank Pay helt rätt arbetsplats för dig. AML Operations hanterar löpande uppföljning av kundkännedom på befintlig kundstock samt mer komplexa KYC-ärenden på nya kunder. Teamet ansvarar för att effektivt och med hög kvalitet utföra kundkännedomsanalys och dokumentera denna.
Du erbjuds
• Ett spännande konsultuppdrag där du får möjlighet att bidra till en samhällsnyttig roll.
• Breddad kompetens inom KYC och riskarbete.
• En engagerad konsultchef från Academic Work.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan - klicka här för att beställa hem ett utdrag redan nu. HÄR: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Notera även att kreditupplysning kommer att genomföras på de kandidater vi erbjuder tjänsten till.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebör att du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos PayEx. Uppdraget löper från 12 januari fram till och med 31 mars med möjlighet till förlängning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du självständigt att utföra löpande uppföljning av Swedbank Pays kundstock gällande ODD, EDD, KYC samt sanktionsscreening. Du kommer även utifrån ramverk att ansvara för att sammanställa kundinformation från olika källor samt bedöma, analysera och dokumentera analysen. Teamet du kommer ingå i arbetar med kontinuerlig processförbättring och en del i rollen är att bidra till den utvecklingen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning, alternativt har du erfarenhet av en roll som kundtjänstmedarbetare eller administration från bank- eller finansområdet.
• Har flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av KYC/AML.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är nyfiken och har lätt att anpassa dig till förändringar och nya processer. Som person är du plikttrogen, noggrann och mån om att leverera kvalitativa resultat utan att tappa effektivitet. Vidare tror vi att du ser långsiktigt på rollen med en vilja att utvecklas och växa på banken på lång sikt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
