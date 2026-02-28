KYC-analytiker till Fintech-bolag
2026-02-28
Har du ett skarpt öga för detaljer, älskar tempo och vill spela en nyckelroll hos en av Sveriges mest expansiva utmanare inom fintech? Vi söker nu fyra engagerade KYC-analytiker till ett dedikerat team som just nu befinner sig i en spännande tillväxtfas.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en modern, svensk fintech-aktör som utmanar den traditionella banksektorn genom innovation och snabbhet. För att möta det kraftigt ökade inflödet av kunder och säkerställa en högkvalitativ efterlevnad, behöver organisationens AML-avdelning utöka sin KYC/AML-kompetens i form av nya KYC-analytiker.
Vi söker dig som vill kliva in i en miljö där det händer mycket, där ingen dag är den andra lik och där ditt arbete gör direkt skillnad för verksamhetens fortsatta tillväxt. Detta är ett konsultuppdrag på inledningsvis sex månader, med möjlighet till förlängning.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos kundföretaget i fråga.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö: Du blir en del av ett socialt och stöttande team som uppskattar högt tempo och prestigelöshet.
• Utvecklande uppdrag: Chansen att få djupdyka i komplexa KYC-frågor och vara med och bygga upp arbetssätt i en nyskapande organisation.
Dina arbetsuppgifter
Ditt dagliga fokus ligger på att säkerställa att kundens KYC-processer håller högsta kvalitet och efterlevnad. Arbetet är fördelat ungefär 50/50 mellan:
• Onboarding: Hantering och analys av nya företagskunder (B2B).
• Ongoing Due Diligence: Löpande kontroll och uppföljning av befintliga kunder.
Du kommer att navigera i komplexa ärenden, göra riskbedömningar och kommunicera med interna stakeholders för att säkerställa att alla krav efterlevs.
VI SÖKER DIG SOM
• Har dokumenterad erfarenhet av KYC/AML-arbete mot företagskunder (B2B), både onboarding och ODD.
• Är van vid komplexa IT-miljöer och lär dig nya system snabbt.
• Levererar med hög precision även när arbetsbelastningen är hög.
• Delar med dig av din kunskap, ställer frågor när det behövs och trivs i en miljö där vi hjälps åt.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från bank eller finansiellt institut.
• Kunskap om kreditprodukter, långivningsstrukturer (särskilt 'large tickets') och sektorspecifik finansiering.
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller finans.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Noggrann
• Prestigelös
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
