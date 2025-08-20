Kvinnokliniken Halland söker Digital Samordnare
2025-08-20
Vi söker dig som vill bli en del av oss på Kvinnokliniken, där DU är viktig i vårt digitala arbete.
Vill du vara med på vår fortsatta resa i en roll där du samordnar och leder digitala projekt i nära samarbete med avdelningschefer och medarbetare för att vården på Kvinnokliniken ska bli trygg, informativ och patientsäker? Välkommen med din ansökan!
Kvinnokliniken bedriver en bred verksamhet inom Kvinnosjukvård med patienter i alla åldrar . Vi träffar barn, ungdomar och vuxna med gynekologiska besvär och under deras graviditet, förlossning och tiden efter. Kvinnokliniken finns på 3 utbudspunkter i Halland - Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Förlossning och BB verksamhet finns i Halmstad och Varberg. Gynekologisk slutenvård och öppenvård finns i Varberg och Halmstad medan Kungsbacka har en gynekologisk öppenvårdsmottagning.Om tjänsten
Rollen som digital samordnare är att tillsammans med chefer och medarbetare utveckla och stödja den regionövergripande digitala utvecklingen på Kvinnokliniken. I ditt arbete bidrar du till att nå förvaltningens och regionens digitaliseringsmål för både verksamheten och för patienterna.
I rollen ingår bland annat:
- Implementering av nya digitala tjänster, system och arbetssätt.
- Hålla i utbildningar/informera om nyheter och förändringar gällande system till medarbetare och chefer.
- Bidra till verksamhetens digitala utveckling.
- Aktivt deltaga i utvecklingen av vårt digitala vårdinformationsstöd Cosmic.
I rollen som Digital samordnare arbetar du nära ledningsgruppen och sitter med på klinikens ledningsmöten. Du arbetar tätt tillsammans med andra digitala samordnare och informationssäkerhetssamordnare inom Hallands sjukhus.
Tjänsten innebär resor i hela regionen, men du är grundplacerad på någon av våra utbudspunkter Halmstad, Varberg eller Kungsbacka.
Vi erbjuder en strukturerad och anpassa introduktion så du har möjlighet att lära känna kliniken och vår verksamhet.Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs tidigare arbetslivserfarenhet inom vården. Du har goda kunskaper om vårdrelaterade IT system och tjänster samt hög digital kompetens. Det är en fördel om du tidigare har arbetat med IT systemen Cosmic, Obstetrix och/eller 1177.se. Vidare har du erfarenhet av förändringsarbete och av att leda möten och dialoger.
Som person visar du en nyfikenhet på digitala lösningar och förblir motiverad i förändringsarbete tills resultat är uppnått. Vidare är du bra på att motivera och engagera din publik och är lyhörd för hur gruppen tar emot information. Du har lätt för att samarbeta både i den egna arbetsgruppen och med dina kollegor runt om i regionen där samverkan sker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka till en arbetsplats där du är viktig för oss!
Tveka inte att höra av dig om du har frågor.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.Facklig kontakt
Vision: Slavica Olander, slavica.olander@regionhalland.se
Kommunal: Ulrika Danielsson, ulrika.danielsson@regionhalland.se
Vårdförbundet: Monika Karlsson, monika.e.karlsson@regionhalland.se
SRAT: Sofie Makolli, sofie.e.makolli@regionhalland.se
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
