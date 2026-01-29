Kvinnligt Under: Butikssäljare sökes
2026-01-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Ta chansen och bli en i Kvinnligt Under gänget! Vi är en av Sveriges största bad- och underklädesbutiker.
Om tjänsten: Timanställning sommar, ca 50% med start mars/april. Vi har högsäsong april till augusti och behöver under denna period en timmanställd. Som säljare är du delaktig i butikens ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och arbete i butiken. Som säljare ger du en god kundupplevelse och överträffar kundens förväntningar. Du är utåtriktad, positiv och arbetar aktivt och inkännande med kundmöten. Du är empatisk och lyhörd. Du visar förståelse och är hjälpsam till olika kunders specifika behov.
Vi söker dig som: Har avslutat gymnasiet och har B-körkort (du behöver körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen samt vid behov köra firmabil för att hämta och lämna post). Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning. Du kan arbeta minst 3 vardagar per vecka och varannan lördag och utöver vid behov. Du kan arbeta oregelbundna tider och ibland med kort varsel. Har datorkunskaper.
Det är meriterande om du: Har erfarenhet från arbete med underkläder eller annat inom klädbranschen.
Vi tror att du:
Är en driven person som motiveras av försäljning och brinner för kundmötet.
Tar egna initiativ- och är ansvarstagande.
Är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med dina kollegor.
Är flexibel och trivs med att periodvis arbeta i högt tempo.
Vi erbjuder dig: Ett utvecklande extrajobb där du får branscherfarenhet. En trivsam och rolig arbetsplats där du har varierade arbetsuppgifter. Ta chansen och bli en av Kvinnligt Under tjejerna!
Ansök: Låter detta intressant var vänlig och kontakta oss på ansok@kvinnligtunder.se
eller kom in och lämna ditt cv personligen i butiken.
Vi ser fram emot att du hör av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ansok@kvinnligtunder.se
AB Rosenlunds Gård (org.nr 556394-0948), https://www.kvinnligtunder.se/
253 54 MÖRARP Körkort
