Kvinnliga vikarier sökes i Lycksele
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2025-09-30
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Lycksele
, Vilhelmina
, Skellefteå
, Umeå
, Nordmaling
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som vikarie hos vår kvinnliga kund.
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Du som personlig assistent behöver vara lugn och trygg som person samt gilla olika aktiviteter då kunden är aktiv ut av sig.
Vi ser gärna att du:
har tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller vården
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt med jour och helg.
är social och trygg med dig själv
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Varierande efter behov
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Izabell ÅkerlundIzabell.Akerlund@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Izabell Åkerlund izabell.akerlund@frosunda.se Jobbnummer
9533451