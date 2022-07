Kvinnliga personliga assistenter sökes till härlig man och arbet

Kura Omsorg i Sverige AB fokuserar på att sätta kunden i centrum och att det ska vara roligt att gå till jobbet.OM TJÄNSTENVi söker just nu kvinnliga personliga assistenter som vill arbeta extra hos vår kund i Oxelösund. Vi vill att du ska kunna arbeta vid vakanta pass och under sommaren. Arbetstiden är förlagd dygnet runt, treskift, vardag som helg. Dina arbetsuppgifter är att hjälpa kunden med samtliga vardagliga moment, personlig hygien, vara ett pedagogiskt stöd samt följa med på olika aktiviteter.Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du kan börja inskolas omgående.VEM SÖKER VI?Som person bör du vara glad, social, lyhörd, trygg och ha ett bra tålamod. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är det meriterande men inget krav för att söka tjänsten. Personkemin mellan dig och kunden är viktigast.Vi ser gärna att du har ett annat arbete eller studerar då det är en tjänst vid sjukdomsvakanser och vid semester för ordinarie personal som vi söker.Kunden har hund så du bör inte vara pälsallergiker.Krav är att du pratar svenska flytande och du ska kunna arbeta vaken natt.Du ska ha körkort och tillgång till egen bil för att lätt kunna ta dig till och från arbetsplatsen.I utbyte får du arbeta med en man som har lätt till skratt och du kommer ingå i en härlig arbetsgrupp där det finns mycket humor och där man alltid ställer upp för varandra.Rekrytering kommer påbörjas under ansökningsprocessen så vänta inte med att ansöka!ATT ARBETA PÅ KURA OMSORGSom anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2022-07-31Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2023-01-17Kura Omsorg i Sverige AB6850322