Kvinnliga assistenter sökes till Linköping
2025-11-07
Vi söker nu personliga assistenter till vår kund som är bosatt centralt i Linköping nära centralstationen. Ange referens 118D i din ansökan.
Är du en positiv, lyhörd, flexibel och driven person som förstår vikten av ett respektfullt förhållningssätt vid arbete tillsammans med kund är det just dig som vi söker.
Hos kunden kan arbetspassen se lite olika ut och är varierande mellan dag och kväll, samt natt med förekommande jour och helg. Det är viktigt att du som söker kan arbeta oregelbundna tider.
Anställning är i första hand på fastställt schema med två tjänster.
Ena tjänsten kommer att omfatta 100% och till den andra tjänsten så finns det möjlighet med viss flexibilitet att önska tjänstgöringsgrad från 50-100%.
Kunden kommer att ta del av din ansökan i samband med rekryteringen. Är du aktuell så kontaktar kunden dig för en första intervju.
Är du fortsatt aktuell i rekryteringen efter första intervjun så kommer uppdragsansvarig i ärendet att ta en andra kontakt.
Dina arbetsuppgifter: Som personlig assistent ska du alltid finnas i kundens närhet för att bistå med stöd vid kundens alla dagliga aktiviteter. Det kan handla om stöd och hjälp med hygien, hjälp vid matsituationer, hushållsgöromål, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Det förekommer arbetsuppgifter där det krävs en god fysik.
Krav: Det är ett krav att du har körkort och är rökfri.
Som anställd på Drivhuset Assistans får du möjligheten att bidra till en meningsfull vardag för andra, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas professionellt.
Du erbjuds interna utbildningar och stöd i ditt vardagliga arbete.
Våra arbetsplatser präglas av engagemang, kunskap, omsorg och en stark arbetsgemenskap.
Villkor för anställning: För att kunna signera ditt anställningsavtal och kommande tidrapporter krävs att du har ett Bank-ID.
Tillträde: Efter överenskommelse, men gärna så snart som möjligt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Skicka in din ansökan i form av CV och en kort beskrivning om dig redan idag och bli en del av vårt drivna och engagerade team!
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: jobb@drivhusetassistans.se
