Kvinnlig ungdomstränare sökes i Täby

God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Jag behöver dig som ledsagare/avlösare för att jag har Down Syndrom och intellektuell funktionsvariation, vilket gör det svårt för mig att själv tillgodose mina grundläggande behov och mina önskemål. Om du är min ledsagare/avlösare ser jag gärna att du också gillar sport och att vara aktiv tillsammans med mig.
För att vi ska matcha behöver jag att du förstår vad som är bra för mig och påhittig så att vi kan göra roliga aktiviteter tillsammans.
Eftersom jag behöver det här stödet i min vardag har du en personlig mognad för att kunna hjälpa mig att tillgodose det.
Vem är jag?
Jag är en aktiv och sprallig 17-åring som älskar sport och tycker om att röra på mig. Några eftermiddagar och vissa helgdagar har jag fasta aktiviteter med ex. bowling, Friskis o Svettis, digital gruppträning, cheerleading, och promenader i skogen. Det är då jag behöver din hjälp.
Jag deltar i många sporter och behöver stöd och hjälp i flera moment i min vardag. Till exempel:
• Att packa väskan till Friskis o svettis
• Att jag får på mig kläderna på rätt sätt
• Att du stöttar mig med min personliga hygien när det behövs
• Jag behöver också ditt stöd i att planera vad jag ska göra och sysselsätta mig med under dagen.
Det är viktigt för mig att du också uppskattar att vara utomhus och promenera och vill hjälpa mig att hitta på roliga och kreativa lösningar på aktiviteter. Jag har beviljad färdtjänst så att vi enkelt kan komma iväg på aktiviteter och utflykter.
Vem är du som ledsagare/avlösare?
Det är viktigt för mig och min familj att du som avlösare/ledsagare trivs med oss som familj eftersom mycket av arbetet sker i hemmet. Vi hoppas att du ska känna dig och bete dig som en extra familjemedlem, därför ser vi att du är en kvinna. Det är meriterande, men inte nödvändigt, om du har arbetat som avlösare i hemmet eller liknande yrke tidigare och har kunskap om min funktionsnedsättning Down Syndrom. Min mamma kommer att hålla i introduktionspass tillsammans med oss. Introduktionen syftar till att skapa trygghet för både dig som avlösare/ledsagare och mig som kund.
Du talar och skriver svenska obehindrat och har god kondition för att orka hänga med på alla mina aktiviteter.
12-30 timmar/månad, utförs på eftermiddagar och helger. Tillträde sker snarast.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.
