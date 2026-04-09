Kvinnlig skådespelare för teaterroll i Göteborg
2026-04-09
Kvinnlig skådespelare sökes till rollen som Sophie i DaVinci Morden - Göteborg
I höst sätter Teater Scarlet upp DaVinci Morden.
Vi söker nu en kvinnlig skådespelare med spelålder 17-25 för rollen som Sophie, en ung kvinna som är ättling till Jesus.
Det är en mordgåta som sträcker sig över flera årtusenden. Vi följer Maria Magdalena, Judas och flera andra karaktärer från Kristi tid som odödliga väsen som likt vampyrer lever genom tiderna. Det hela kretsar kring legenden om den heliga graal och pjäsen ställer och i vissa fall besvarar många intressanta filosofiska frågor. Pjäsen ställer religion på sin spets.
En roll för dig som vill vara med att berätta en historia med mycket mening och högt underhållsvärde.
Praktiska detaljer:
Det aktuella projektet är mordgåtor med trerätters middag.Repperiod: 14 Augusti - 1 Oktober
Rep 4 dagar i veckan varannan vecka under repperioden
Rep Torsdag - Söndag. Torsdag och Fredag från 17:00 till 22:30 och heldag Lördag och Söndag.
Spelperioden: Första helgen i Oktober 2026 - Sista helgen i April 2027.Uppehåll från mitten av December till andra helgen i januari.
Även uppehåll påskhelgen. Du spelar varnnan helg och ledigt varannan helg.
Arvode: 150 kr i timmen under spelperioden och du jobbar i snitt 7.5 timmar per pass.
Ersättningen för repperioden ligger på 3000 kr totalt.
Bra att veta: I arbetet ingår att jobba i baren i aktpaus samt prepp av lokal innan pjäsen och återställande av lokal efteråt. Det ingår också att jobba med ljud och ljus de akter man inte behövs på scen. Det ingår också att vara beredd att hoppa in för andra skådespelare vid sjukdom. Ett pass på teatern är mellan 16:00 och 24:00 under spelperioden på fredagar och mellan 17:00 och 24:00 på lördagar.
Mer information om teater Scarlet hittar du på www.teaterscarlet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: info@eventligan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rollen som Sophie". Arbetsgivare Eventligan Sverige AB
411 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Teater Scarlet
