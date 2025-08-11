Kvinnlig personlig assistent till Ytterby, 75 %
2025-08-11
Nu söker vi ytterligare en kvinnlig personlig assistent som är lugn och trygg och vill arbeta dagar, kvällar och helger på ett rullande schema.
En kvinna i 40-årsåldern som bor lantligt utanför Ytterby/Kungälv söker en kvinnlig personlig assistent med en tjänstgöringsgrad på 75 %.
Arbetstiderna är dagar, kvällar och varannan helg. Vissa tider är det dubbelassistans, dvs att två assistenter arbetar tillsammans.
Start sker så snart vi hittat rätt person - introduktion och bredvidgång ingår.
Kvinnan har ett omfattande rörelsehinder, epilepsi och saknar verbal kommunikation , därför är det av största viktigt att du pratar och förstår svenska, eftersom det är du som tolkar henne för hennes omgivning.
Det finns lift och rutiner - du får stöd att komma in i arbetet.
Det här är inget stressigt jobb, men det kräver närvaro, lugn och omtanke. Och just det - eftersom hon bor på landet måste du ha körkort och tillgång till bil.
Tjänsten startar som en timanställning för att sedan om vi trivs tillsammans, övergå till en visstidsanställning så länge uppdraget varar med tjänstgöringsgrad om 75%.
Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt assistent.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
