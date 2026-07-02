Kvinnlig personlig assistent till uppdrag i Järfälla
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-02
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Jag har en fysisk funktionsnedsättning och söker en till personlig assistent till mitt lilla team. För mig är det viktigt att du vill ta ett ansvarsfullt och långsiktigt uppdrag i min vardag, att du förstår att detaljer, säkerhet och tydliga instruktioner spelar stor roll. När du är på arbetet behöver du kunna ha fullt fokus, ta vägledning på allvar och arbeta med respekt för mina behov och prioriteringar.
Jag söker dig som är kvinna, ca 30-55 år och rökfri. Jag bor i Järfälla och lever ett aktivt liv tillsammans med min familj. För mig är det avgörande att du inte bara ser detta som ett jobb, utan som ett uppdrag där du stöttar mig i det som är viktigt i mitt liv och i mina intressen. Du behöver förstå hur betydelsefulla detaljer är och respektera att saker ibland behöver göras på ett specifikt sätt.
Arbetet kräver att du tar säkerhet och instruktioner på största allvar. Du behöver känna dig trygg med att bli vägledd och att ta emot tydliga instruktioner om hur olika moment ska utföras. Du har en stark värdegrund och en självklar respekt för alla människors lika värde.
Som person är du ödmjuk, mogen och pålitlig. Du har positiv energi, är engagerad och redo att arbeta när du är på plats. Under dina arbetspass behöver du sätta dina egna behov åt sidan och ha fullt fokus på ditt uppdrag. Du är både fysiskt och psykiskt stark, van vid att arbeta aktivt och stå eller röra dig mycket under dagen.
Arbetet innebär personlig omvårdnad, så det är viktigt att du känner dig bekväm med personlig hygien och själv har en god hygien. Du är flexibel när det gäller både arbetsuppgifter och arbetstider och har en inställning som präglas av ansvarstagande och arbetsvilja.
Hos mig arbetar du dag och nattpass och min önskan är att du ska arbeta ca 3 pass (75%) på ett rullande schema, men periodvis kommer du att behöva ta extra pass och stötta upp när dina kollegor är på semester.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ansökningar med personligt brev och foto prioriteras då jag uppskattar att veta vem du är.
Anställning Du blir anställd av Assistans i Balans och erbjuds:
• En trygg anställning med kollektivavtal (FREMIA/KOMMUNAL)
• Löpande stöd och handledning
• Möjlighet till vidareutbildning
• Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9988869