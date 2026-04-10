Kvinnlig personlig assistent till Oxelösund
2026-04-10
Personlig assistent sökes till kvinnlig kund i Oxelösund.
Vi söker en kvinnlig assistent med körkort som vill gå på schemarad, men har även behov av timvikarier. Specificera gärna i ansökan om du söker tjänst på schemarad eller som timanställd.
Tjänsten ledig är på 14timmar/vecka (aktiv tid, jourtid tillkommer). Arbetspassen lediga i schemat är för det mesta förlagda mellan kl 17.00-08.00 med vilande jour mellan kl 23.00-06.00 men även ett dagpass mellan kl 08-15. I schemat ingår arbete varannan helg. Under sommaren kommer det även finnas möjlighet att arbeta extra för att täcka under semesterperioden.
Kunden har assistans 24h om dygnet med vilande jour mellan kl 23.00-06.00. Assistenterna har hos kunden ett eget rum med säng, tv och ett skrivbord.
Körkort är ett krav då kunden gärna vill kunna åka iväg till affärer mm. Hon har egen bil som assistenten kör. Det är viktigt att du som söker är lyhörd och kommunikativ. Meriterande om du även talar spanska.
För att arbeta hos oss behöver man gå vissa utbildningar i samband med rekrytering.
Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter.
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska.
• Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag.
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Vi är ett assistansföretag som verkligen brinner för vårt arbete. För oss är det viktigt att våra kunder känner trygghet och får en personlig assistans som passar var och en. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
613 30 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Hanna Bergström hanna.bergstrom@carelli.se
9846437