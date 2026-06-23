Kvinnlig personlig assistent till 86-årig kvinna
Banitech AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Vi söker en trygg, omtänksam och ansvarsfull kvinnlig personlig assistent till en 86-årig kvinna med demens. Tjänsten är på deltid och omfattar tre dagar i veckan enligt överenskommet schema. Det kan även förekomma enstaka kvällspass vid behov, som i så fall stäms av i god tid.
Arbetsuppgifterna består främst av att hjälpa till med vardagliga sysslor såsom att handla, laga mat och städa. Kvinnan kan röra sig själv och går på toaletten själv, men har generellt svårt att gå och behöver därför tillsyn och stöd i vardagen. Hon kan även behöva hjälp med att byta kläder.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete med äldre/demens är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är pålitlig, lugn, tålmodig och har ett respektfullt bemötande.
Att kunna prata svenska är inte ett krav. Däremot är det ett krav att du kan prata persiska, eftersom kvinnan kommunicerar bäst på persiska.
Vi söker dig som:
är kvinna
pratar persiska
är ansvarsfull och punktlig
har tålamod och ett varmt bemötande
kan arbeta självständigt
är flexibel vid behov av enstaka kvällspass
gärna har erfarenhet av äldreomsorg, demens eller personlig assistans
Tjänsten gäller tre dagar i veckan enligt fast schema. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant är du varmt välkommen att höra av dig med en kort presentation av dig själv och eventuell tidigare erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: pkbani@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BaniTech AB
(org.nr 559015-6005)
421 43 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Frölunda Jobbnummer
9975879