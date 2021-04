Kvinnlig personlig assistent som extra och vid behov sökes till - Nordström Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla

Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla2021-04-07Jag är en glad och sprallig 9-årig flicka som bor varannan vecka hos min pappa i Järfälla. Jag söker nu en assistent som kan hoppa in vid behov på vardagar och helger och vid lov samt sommaren.Jag vill att du hjälper mig med hygien, maten, träning, förflyttningar och delegering av medicin. Vi jobbar med fasta rutiner på arbetsplatsen som gör att du kommer känna trygg i arbetet. Jag har epilepsi och behöver din hjälp med mina spasmer. Därför är det viktigt att du kan känna dig manad till att ta an dessa arbetsuppgifter när du jobbar med mig.Jag kommunicerar med fåtal ord, men du kommer att lära dig att kommunicera med mig inom kort. Vid start av arbete kommer du att bli introducerad av mina ordinarie assistenter så att du kan känna dig bekväm och inlärd i arbetet.Jag älskar att titta på tecknade filmer på YouTube, och busa så klart.Arbetstiderna kan falla mellan följande:Morgon: 07:30 - 15:30Kvällar: 15.30 - 21.30Det är meriterande om du har erfarenhet av likasinnat arbete.Du behöver ansöka om belastningsregister via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/. Lämna kuvertet oöppnad till samordnare på arbetsplatsen.Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Malmö, Jönköping, Västervik och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!Ersättning utbetalas i form av timlön. Om inget annat avtalas tillkommer 12% semesterersättning och OB-ersättning. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Nordström Assistans AB5675421