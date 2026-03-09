Kvinnlig personlig assistent sökes till Töreboda.
2026-03-09
Vi söker en personlig assistent till en 48 årig lugn och positiv kvinna som bor i lägenhet i Töreboda. Intressen är bland annat att pussla, släktforska, pyssla, se på serier/film och att umgås med vänner.
Du som söker är tjej/kvinna, har humor och är en lyhörd person. Du har förståelse i hur det är att jobba hemma hos någon samt kunna anpassa dig till olika situationer. I arbetsuppgifterna ingår att finnas till hands och hjälpa till med till exempel omvårdnad och andra vardagliga sysslor. Att du är rökfri är ett krav.
1 tjänst med tillträde omgående eller efter överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 68,80% med arbetstid förlagd till dag, kväll, helg samt natt med väntetid/jour. Dygns-pass förekommer. Man arbetar på ett rullande fyra veckors schema med tjänstgöring var fjärde helg.
Då det är en del korta arbetspass så du behöver bo i eller nära Töreboda.
Tjänsten inleds med bredvid gång då det är viktigt att du känner dig säker i de arbetsuppgifter som ingår i arbetet.
Kollektivavtal Personlig assistent Fremia - Kommunal
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Vi efterfrågar referenser.
Välkommen med din ansökan med referenser märkt "GM" senast 2026-04-08 till arbetsgivaren på e-post: info@skaraborgsassistans.com
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi är idag 44 medlemmar med ca 300 personliga assistenter. Medlemmarna är sina egna arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. Vår verksamhet värnar om assistansreformen och verkar helt utan vinstintresse. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@skaraborgsassistans.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""GM"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
545 30 TÖREBODA
