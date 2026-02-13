Kvinnlig personlig assistent sökes till semestervikariat Herrljunga.
Skaraborgsassistans Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Herrljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Herrljunga
Jag är en kvinna i 40-års åldern som bor i Herrljunga. Nu behöver jag komplettera mitt assistentgäng med en assistent som kan arbeta över sommaren då ordinarie assistenter ska ha semester.
Kort om mig:
Jag har personliga assistenter dygnet runt eftersom jag har en fysisk funktionsnedsättning som innebär att jag behöver hjälp med det mesta i vardagen. Jag sitter i rullstol och har en grav synskada. Som person är jag öppen och hittar på saker när möjlighet finns. Min vardag innefattas av medicinska göromål men här hos mig finns inga hinder och alla kan lära sig. Du får en tydlig introduktion tills både jag och du är trygg. Den mesta av tiden jobbar du själv ihop med mig men varje vecka är det schemalagd dubbelassistans.
Önskemål och krav på dig som söker tjänsten:
• Då jag är allergisk mot dofter är det viktigt att du är helt parfymfri
• Jag vill endast ha kvinnor över 20 år
• Av hälsoskäl får du inte röka under dina arbetspass
• Du bör heller inte vara allergisk mot pälsdjur, då dessa finns i min bekantskapskrets
• Om du kan följa med på resor och har körkort är det ett stort plus
Semestervikariat vecka 26-33 med tjänstgöringsgrad ca 75%. Man arbetar dygnspass där arbetstiden är från kl. 11:00 till kl. 11:00 med jour/väntetid på natten. Det förekommer även kortare pass.
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. En första intervju sker via länk.
Kollektivavtal Personlig assistent Fremia - Kommunal.
Varmt Välkommen med din ansökan märkt "HS" senast 2026-03-31 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
Endast kandidater som blir aktuella för intervju kommer att bli kontaktade.
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 48 medlemmar med ca 300 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare för våra egna assistenter medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Mer info: www.skaraborgsassistans.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HS". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
524 30 HERRLJUNGA Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9741309