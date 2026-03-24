Kvinnlig personlig assistent sökes till mindre semestervikariat/timvik.
2026-03-24
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en 37 årig kvinna och som bor i radhus i Mariestad. Som hennes assistent kommer du vara behjälplig med att finnas till hands vid hushållssysslor, träning och vid aktiviteter utanför hemmet.
Du som söker är tjej/kvinna, och det är viktigt att du är lugn och trygg i ditt förhållningsätt, är lyhörd, och har humor. Då det finns hundar i hennes närhet kan du inte vara allergisk, och rökfrihet är ett krav. Ingen särskild utbildning krävs utan rekrytering sker utifrån personlig lämplighet. För att söka måste du ha fyllt 18 år.
1 semestervikariat vecka 28-31 med tjänstgöringsgrad 52,50 % och där du redan nu kan börja arbeta som timvikarie. Man arbetar 7 dagar på ett rullande två veckors schema där man arbetar 08:00-14:00 måndag till fredag. Då det är mindre tid kanske det passar dig som studerar eller söker mer tid.
Kollektivavtal Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan märkt "SE" senast 2026-04-23 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
Anställningsintervjuer hålls löpande. Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Vi efterfrågar referenser samt registerutdrag.
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi är idag 44 medlemmar med ca 300 personliga assistenter. Medlemmarna är sina egna arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. Vår verksamhet värnar om assistansreformen och verkar helt utan vinstintresse. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
