Kvinnlig personlig assistent sökes till Högsbo, 20 %
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-12
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Jag söker efter en kvinna som är intresserad av att jobba som personlig assistent hos mig. Jag bor i Göteborg, i Västra delen av stan. Har en fysisk funktionsnedsättning och tar mig fram med rullstol. Den assistans jag behöver är rent praktiskt, att vara mina armar och ben. Jag har nedsatt rörlighet och styrka så jag behöver en assistent som kan hjälpa mig i vardagen.
Du kommer att vara med mig i olika sammanhang. I mitt hem där du får hjälpa mig med det en brukar göra i ett hem, laga mat, städa och sådant. Du får även följa med mig när jag är ute och gör ärenden, är på sociala aktiviteter och tränar i varmvattenbassäng. Som assistent behöver du inte vara med i vattnet men jag behöver din assistans i alla moment före och efter badet.
Jag arbetar som socionom på 50 % sedan många år och har personlig assistans även på mitt jobb.
Jag har en katt så du får inte vara kattallergiker.
Har haft personlig assistans i många år och är van att arbetsleda mina assistenter och tydlig i att berätta hur jag vill ha min assistans utförd.
Som assistent hos mig behöver du vara bra på att hitta en balans mellan att göra vissa saker på eget initiativ och att invänta att jag ber om andra saker. Du behöver också vara bra på att hålla dig i bakgrunden och känna dig bekväm med det, när jag är i olika sociala sammanhang.
Det jag söker nu är någon som kan jobba som personlig assistent på fredagar kl 10-18 och att hoppa in extra vid behov.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
10000285