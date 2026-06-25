Kvinnlig personlig assistent sökes i Linköping - Tallboda
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Hej!
Nu är det dags att söka vikarier vid behov som kan arbeta vid sjukdom och semester.
Jag är en kvinna som bor i Tallboda och söker kvinnliga personliga assistenter som vill stötta mig i min vardag – i lugn takt och steg för steg. Främst natt (väntetid/sovande jour) samt dag och natt (väntetid/sovande jour) under semesterperiod.
Om mig
🌸 Jag behöver ett lugnt tempo
🌸 Är stresskänslig och ljudkänslig
🌸 Ordningsam och gillar planering
🌸 Behöver struktur i mitt liv
🌸 Tycker om att klura på lösningar för att fortsätta vara självständig
Mina intressen är att umgås med min dotter och vår katt, fixa i hemmet och titta på TV (nöjesprogram, filmer och serier – ej action/skrack). Ibland åker jag till stan eller I-Huset. Sommartid tycker jag om camping eller dagsutflykter.
🌸OBS! Jag är känslig för starka parfymer, ser gärna att du tar hänsyn till.
Jag söker dig som:
✔️ Har en positiv inställning
✔️ Vill samarbeta med mig i lugn takt – steg för steg
✔️ Kan följa en checklista och hjälpa mig tillbaka till den om något annat kommer emellan
✔️ Kan stötta mig i att fortsätta vara självständig (handräckning vid sysslor)
✔️ Tycker om att klura tillsammans för att hitta lösningar
✔️ Kan behålla lugnet och fokus
✔️ Kan läsa och förstå information
På grund av min hörselnedsättning och kognitiva svårigheter är det mycket viktigt att vi förstår varandra när vi pratar. Språket är därför en avgörande del i arbetet.
✔️ Körkort är ett plus, men inget krav.
Rökning är helst inte önskvärt.
Hos mig finns en katt, så du behöver tåla djur.
Det viktigaste för mig är att ditt personliga brev är riktat till mig
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! 😊 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979409