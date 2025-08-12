Kvinnlig personlig assistent sökes, heltid- Ca 16km från centrala Umeå
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Holmsund I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker nu en mogen kvinnlig personlig assistent till en mycket positiv man i 30-årsåldern som bor i Holmsund, ca 16 km från Umeå centrum. Kunden har ett omfattande vårdbehov och dubbel assistans dygnet runt. Arbetet utförs i hemmet.Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i vardagen, både praktiskt och socialt
Personlig omvårdnad
Aktivt deltagande i kundens aktiviteter och rutiner
Skapa en trygg, harmonisk och positiv miljö
Vi söker dig som:
Är ärlig, pålitlig och har ett varmt bemötande
Har empati, tålamod och lyhördhet
Har god social förmåga och är ansvarstagande
Har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete
Förstår och talar flytande svenska (kunden har svag röst och behöver bli förstådd)
Är flexibel, tar egna initiativ och har hög arbetsmoral
Trivs med många rutiner, är mycket noggrann och kan tänka flera steg framåt för att förutse behov
Ej är pälsdjursallergiker (hund finns i hemmet)
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Utbildning och introduktion
Trygg anställning med kollektivavtal
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Dagpass: 08:00-16:30 eller 10:00-18:00,
Kvällspass: 16:30-22:30, Dag och kvällspass ca 100% tjänst
Nattpass: 22:30-08:00 eller 22:30-10:00 ca 100% tjänst
Vi söker även timvikarier vid behov
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Kontakt
Angelika Kwasnica angelika@varomtanke.se
9454433