Kvinnlig personlig assistent sökes
Avida Assistans & Omsorg I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-07-28
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Bli en del av vårt engagerade Team!
Avida Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.avidaassistans.se
Vi söker en KVINNLIG Assistent
Är du den rätta personen för att stödja en härlig kvinna? Vår brukare har MS och är i behov av en kvinnlig personlig assistent.
Om tjänsten
Vår brukare är i behov av assistans i vardagliga moment där hennes funktionsnedsättning sätter begränsningar. Du kommer vara hennes förlängda armar och ben och assistera i situationer som hon annars hade kunnat utföra själv. Uppgifter kommer vara högt och lågt, precis som det är i det vardagliga livet.
Tjänst är i Gnarp.
KRAV PÅ KÖRKORT DÅ DET INTE FINNS NÅGRA SOM HELST BUSS FÖRBINDELSER!
Vem är du?
Vi behöver någon omtänksam och vänlig, precis som henne. Kunskap om svenska språket i tal och skrift är viktigt eftersom dialogen är en viktig del av ert samarbete.
Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet inom omsorgsarbete är meriterande men viktigaste är den personliga lämpligheten. Körkort är ett plus men inget krav.
Jobb detaljer
Tjänsten är ett sommarvikariat med arbetspass förlagda under dagtid, kvällar, nätter samt helger.
Om du känner att detta är rätt för dig, skicka in ditt CV och ett personligt brev för att berätta varför du är den perfekta kandidaten för denna givande position. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: tamara@avidaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS2626". Arbetsgivare Avida Assistans & Omsorg I Sverige AB
(org.nr 559165-3182)
824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014310