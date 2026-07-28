Kvinnlig Personlig Assistent Gustavsberg - 70-80 %
Apona AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-07-28
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apona AB i Värmdö
, Lidingö
, Växjö
eller i hela Sverige
Kom och gör skillnad!
Vi söker en kvinnlig assistent till en tjänst på schema. Vi kan erbjuda schema med såväl dagtid, kvällstid som helger.
Är du en positiv tjej mellan 20 – 45 år och som vill vara med en go och glad tjej som sprider mycket kärlek runt sig på livets äventyr? Brinner du för att hjälpa andra att utvecklas? Då kan du vara den vi söker!
Uppdraget
Uppdragsgivaren är en mycket härlig ung dam. Hon kommunicerar genom bildstöd, kroppsspråk, tecken som stöd och en del ord verbalt.
Musik, Bada, disco, läsa böcker och rida är bara några av de många saker hon gillar att göra.
Hon har assistans dygnet alla dagar i veckan med vaken natt.
Vem är du?
Vi ser gärna att du tidigare haft minst ett eller två arbeten inom omsorgen med goda referenser.
För kommunikationens skull måste du behärska det svenska språket fullt ut. Du har goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift, datorvana samt erfarenhet av dokumentation.
Du måste vara simkunnig eftersom hon badar och simmar flera gånger i veckan. Har du erfarenhet av alternativ kommunikation, AKK, eller tecken som stöd, är det mycket meriterande, men inget krav.
Vi förväntar oss att du är rökfri då vi inte kan tillåta rökning på arbetstid.
Stämmer det in på dig är du välkommen med din ansökan!
APONA Assistans
Vi är ett mindre assistansbolag som satsar på personal och kvalitet.
Du kommer självklart att få god introduktion av arbetsledare och erfarna assistenter.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har avtal FREMIA-Kommunal
Gå in och läs om oss på vår hemsida.
Vi fram emot att få höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via länken till hemsidan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apona AB
(org.nr 556674-3513), http://www.apona.se
134 36 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Gustavsberg Jobbnummer
10014127