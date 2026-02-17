Kvinnlig personlig assistent -Timmis vid behov
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-02-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Skellefteå
Hej!
Jag är en kvinna i 40-års åldern som söker en varm och omtänksam personlig assistent som vill arbeta som timmis vid behov! Jag ser gärna att du som söker är flexibel och ibland har möjlighet att kunna hoppa in med kort varsel.
Möjlighet att starta omgående med betald introduktion och eventuellt möjlighet att jobba mer under sommarperioden om allt fungerar bra.
Jag tycker mycket om musik, går gärna på evenemang, och att komma ut bland folk för att ta en fika. Men uppskattar också lugna stunder i hemmet. Gillar du att laga mat och baka är det också ett stort plus.Så du som söker får gärna ha liknande intressen så vi kan ha trevliga dagar tillsammans!
Du kommer att bli en del av mitt glada och positiva assistentteam och tillsammans med dem assistera mig i livet såväl som hemmets alla skeenden och göromål. I arbetet förekommer lyft med hjälpmedel. Jag har en egen bil som jag använder i min vardag, så du som söker behöver ha körkort. Samt vara rökfri!
Jag har assistans dygnet runt. så du behöver kunna arbeta alla tider: Dag, kväll, natt och helg.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9747571