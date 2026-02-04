Kvinnlig PA med massor av positiv energi!
Mc Alevey, Thomas / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-02-04
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mc Alevey, Thomas i Gotland
KVINNLIG PA med massor av positiv energi för att stödja mig i vardagliga uppgifter. Rollen är med mig, Tom, äventyrare, entreprenör, filmskapare och nu förlamad från halsen och neråt. Uppgifterna inkluderar personlig vård inklusive bad och hygien, stretching och lätt fysioterapi, samt hushållsstöd som matlagning och städning. Deltid med flexibla timmar, absolut pålitlighet krävs när vecko eller månads schema är fastställt. Detta är en backup-roll för ett befintligt team och kräver att man kan arbeta helt självständigt. Västerhejde 10 minuter söder om Visby på väg mot Tofta. Bil krävs. 200 SEK/timme. Erfarenhet som PA eller inom vård är en fördel men inte nödvändig; rätt inställning, energi, engagemang och snabb inlärning är viktigast. Så ansöker du Jobbnummer
9724164