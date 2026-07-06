Kvinnlig kund söker personlig assistent - i centrala Lund
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kävlinge
2026-07-06
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, Lund
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Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna, boendes i Lund.
Kvinnan är strax över 60 år, bor tillsammans med sin man i centrala Lund, nära tågstationen.
Kvinnan behöver hjälp och stöd med alla förekommande uppgifter i det dagliga livet såsom, respirator (andningsmask), personlig hygien, sondmatning, av och påklädning, förflyttningar, med mera. Vid förflyttningar används golvlift och rullstol.
Hon är en glad kvinna med en härlig humor. Kommunikation sker, från hennes sida, via uppläsning med hjälp av mobilen.
Assistans dygnet runt med vaken natt.
Kunden ser gärna kvinnliga sökande med ett glatt humör.
Viktigt att du kan behärska svenska språket och är rökfri.
Besök av hund kan förekomma i hemmet.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!
I samband med anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
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244 63 KÄVLINGE Kontakt
Uppdragschef
Shirin Nilsson shirin@ekensassistans.se 046-730095 Jobbnummer
9993984