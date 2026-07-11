Kvinnlig Behandlingspedagog HVB
Riande AB / Behandlingsassistentjobb / Nyköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Nyköping
2026-07-11
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Vi söker en engagerad och empatisk behandlingspedagog till vårt HVB (Hem för Vård och Boende) för fem flickor i åldrarna 12-17 år med psykosocial problematik.
Vi finns ca 15 min med bil norr om Nyköping. HVB Nässlan ligger fint beläget vid sjön Mörtsjön och består av ett boningshus i en gårdsmiljö med lada och några andra byggnader.
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med utsatta traumatiserade flickor, gärna med kunskap om diagnoser och lågaffektivt, traumamedvetet arbetssätt.
Du ska stödja och vägleda flickorna i deras vardag. Vi arbetar i dygnspass och bidrar till en trygg och stabil miljö.
Vi söker dig som är kvinna och brinner för att göra skillnad i utsatta ungas liv. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: louise.montgomery@riande.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nässlan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riande AB
(org.nr 556911-1817)
Mörtsjönäs Marö 4 (visa karta
)
611 99 TYSTBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riande AB Kontakt
Biträdande föreståndare
Sumaya Osman sumaya.osman@riande.se 0739830359 Jobbnummer
10000195