Kvinnlig assistent (sommar) sökes till kvinna utanför Linköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till vår härliga uppdragsgivare i Vreta Kloster!
Är du en lyhörd och engagerad person med erfarenhet av omsorgsarbete? Vi letar nu efter en personlig assistent till vår uppdragsgivare, som har omfattande omsorgsbehov och lever med diabetes. På dagtid sker dubbel assistans.
Vi söker dig som:
✅ Är kvinna och har erfarenhet av att köra manuellt växlad bil.
✅ Har ett positivt och lyhört förhållningssätt.
✅ Har erfarenhet av att arbeta med personer utan tal.
✅ Trivs med att följa med på aktiviteter och kan hantera uppdragsgivarens egen bil vid behov.
Arbetstider:
🕒 Vardagar: 07:30–17:00
🕒 Helger: 08:00–16:00
Vill du bli en del av vårt team och göra skillnad i någon annans vardag? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
590 78 LINKÖPING Jobbnummer
9946554