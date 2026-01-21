Kvinnlig assistent sökes till kille med autism
2026-01-21
Denna aktiva kille söker dig med en pigg och vaken utstrålning. Då det krävs mycket aktivering så letar vi efter dig som är en påhittig och aktiv person och som gillar att det alltid ska vara något på gång. Rörelse, positivitet, kreativitet och glädje är något som går hem här. Att du är en tydlig och säker person är också viktigt.
Vi premierar personer med tidigare erfarenhet/utbildning av arbete med personer i autismspektrat.
Daglig verksamhet åker han till själv, så dagarbete sker endast på lediga dagar eller vid sjukdom. Arbetspassen är oftast långa och det ingår aktiv/inaktiv tid i dessa. Han bor hemma med familj/syskon. Vi letar endast efter en person som kan arbeta flexibelt alla dagar i veckan och alla tider på dygnet.
Känner du att annonsen är riktad till dig så tveka inte att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: assistans@fmcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan B". Arbetsgivare FM care AB
(org.nr 559086-5977) Arbetsplats
FM Care Kontakt
Kundansvarig
Ulrika Hedmark ulrika.hedmark@fmcare.se 0214803512 Jobbnummer
9695721