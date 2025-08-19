Kvinnlig assistent sökes till kille i Lindome
2025-08-19
Vem söker vi?
Vi söker en kvinnlig assistent till en 18-årig kille boendes i Lindome med intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer bli en viktig del i hans vardag och arbetsuppgifterna innefattar alla förekommande uppgifter som personlig assistent så som att hjälpa honom med personlig hygien, måltider, kommunikation och fritidsaktiviteter.
Du är lugn och stabil.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du har tålamod och förmågan att vara tydlig på ett kärleksfullt sätt.
Du är strukturerad och ordningsam.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Du ska gärna ha erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi.
Tjänsten är en timanställning till en början och passen är främst förlagda på helgdagar och ibland kvällar. Vi ser gärna att du är flexibel och har möjlighet att arbeta både på vardagar och helger.
På kundens begäran ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Det finns stor chans till fast schemarad.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267) Jobbnummer
9465026