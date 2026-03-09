Kvinnlig assistent sökes
Jermlox AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2026-03-09
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jermlox AB i Haninge
, Nynäshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Företag
Jag är både din kund och din arbetsgivare, du är min högra hand.
Jag är hundmamma, människomamma och farmor. Hundarna är två stycken av rasen mellan pinscher, barnen är vuxna och barnbarnet är min ögonsten. Ibland är det full fart och ibland är det lugna gatan. Något jag gillar är göra det själv-projekt, allt från originell inredning till födelsedagspyssel. Det vore roligt om du också är lite pysslig , men absolut inget krav.
Jag bor i lägenhet centralt i Handen, nära till buss för den som behöver det.
Arbetsuppgift
Du är mina armar och ben, där jag inte räcker till tar du vid. Det kan innebära allt från att hjälpa mig att äta, normala hushållssysslor, till att hjälpa mig när jag sitter vid datorn, att assistera vid tangentbordet när längre texter ska formuleras, eller att hjälpa mig söka efter nya recept till veckans meny.
Utöver hushållsarbete och viss personlig hygien så innebär arbete även att rasta mina hundar, själv eller med mig. Rasen Pincher är en vaktras, vilket den ena utav mina hundar tar på största allvar. Med en skopa tålamod kommer han så småningom acceptera dig som en del utav flocken och du har då förtjänat hans kärlek. Detta innebär att du behöver ha god hundvana samt förståelse för krävande ras. Du kan ej vara hundrädd hos mig.
Inga tunga lyft förekommer, eftersom det finns taklyft.
Ingenting du gör hos mig kräver någon särskild utbildning, skinn på näsan och en skön "hur svårt kan det va" attityd underlättar dock. Utöver att gå bredvid en annan assistent innan du jobbar själv, kommer jag ge instruktioner allt eftersom nya moment dyker upp och uppstår frågor så kan du alltid vända dig till mig.
Det är inte alltid full rulle, ganska ofta har vi tid att sitta en stund med netflix och chips, rekommendationer på bra serier mottages tacksamt!
Assistent
Ålder är inte det viktiga, din personliga mognad och att vi klickar är det som räknas. Du behöver kunna tala och förstå svenska så att vi kan kommunicera med varandra.
Mina nuvarande assistenter har alla lite unika egenskaper, det den ena är mindre bra på, väger en annan upp, jag gillar att mina assistenter är olika individer. Gillar du att baka så står köket till ditt förfogande. Vi är några stycken som gärna äter upp godsakerna.Övrig information
Tjänsten avser en behovsanställning där du arbetar några eller flera dagar i månaden. Jag beräknar att tjänsten ger mellan 25-50%, timlön.
Arbetstiden förläggs varierat på måndagar till söndagar, även röda dagar, fördelat på 9-17 och 17-23 .
Välkommen med din ansökan om du tror att det är just du som passar in i vårt gäng.
Märk ansökan med Hundvana och berätta gärna lite om dina tidigare erfarenheter gällande just hundar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: isabella_mila@hotmail.com Arbetsgivare Jermlox AB
(org.nr 556854-5858)
Runstenstorget 4 (visa karta
)
136 35 HANDEN Arbetsplats
Handen Kontakt
Isabella Mila isabella_mila@hotmail.com 0733263105 Jobbnummer
9783783