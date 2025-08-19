Kvinna söker personlig assistent till sitt team
Drivhuset Assistans AB Referens 114 / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kinda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kinda
2025-08-19
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drivhuset Assistans AB Referens 114 i Kinda
Vår kvinnliga kund söker personlig assistent som kan arbeta vid några tillfällen i månaden och vid behov.
Kunden söker dig som är engagerad i det du tar dig för och har ett respektfullt bemötande, eftersom det är ett förhållningssätt som är självklart för dig. Du är positiv och driven. Du trivs med att vara aktiv och är gärna ute i naturen.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid både på vardagar och på helger.
Omfattningen är cirka 4 pass i månaden. Detta kan komma att utökas över tid och efter överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter: Som personlig assistent behöver du bistå med stöd vid kundens alla dagliga aktiviteter. Det innebär stöd och hjälp vid exempelvis på- och avklädning, förflyttningar, matlagning, övriga hushållsgöromål, inköp, träning och fritidsaktiviteter utanför hemmet.
Du behöver ha B körkort och egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen som är belägen en bit ut på landet.
Omfattning: Timanställning.
Som anställd på Drivhuset Assistans får du möjligheten att bidra till en meningsfull vardag för andra, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas professionellt.
Du erbjuds interna utbildningar och stöd i ditt vardagliga arbete.
Våra arbetsplatser präglas av engagemang, kunskap, omsorg och en stark arbetsgemenskap.
Villkor för anställning: För att kunna signera ditt anställningsavtal och kommande tidrapporter krävs att du har ett Bank-ID.
Tillträde: Efter överenskommelse, så snart som möjligt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi ser fram mot att få din ansökan redan idag med en kort beskrivning om dig och ditt CV, så kanske du är den som blir en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@drivhusetassistans.se Arbetsgivare Drivhuset Assistans AB
(org.nr 559453-1831) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Drivhuset Assistans AB Referens 114 Jobbnummer
9465794