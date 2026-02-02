Kvinna med autism i Hägersten (20% och extra)
2026-02-02
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vår kund är en kvinna med grov autism i 50-årsåldern boendes i Hägersten. Hon har stora intressen och rider bland annat en gång i veckan, älskar att åka tåg, ta promenader eller titta på film. Hon önskar hjälp med allt i sin vardag, från rutiner på morgonen, hygien och måltider till aktivering.
Vem är du?
Kunden söker dig som är lugn samt tydlig och gillar att hitta på aktiviteter genom att du är kreativ och idérik. Kunden önskar även att du som söker är av kvinnligt kön.
KRAV:
Erfarenhet av autism
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att använda bildstöd, då kunden dels använder detta för kommunikation
Vad är det för tjänst?
I dagsläget finns 2 tjänster hos denna kund. En tjänst på cirka 20% med möjlighet till utökning och en tjänst som extra vid behov. En del jour förekommer i tjänsten (9 timmar/natt).
Kunden går på daglig verksamhet tisdag-fredag.
Arbetstider kan vara enligt följande:
Måndagar kl. 09:15-15:15 (dessa dagar rider hon)
Tisdag-Fredag kl. 15:15-09:15 (jour enligt ovan)
Helger gäller arbete hela dygnet enligt liknande tider till ovan
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
