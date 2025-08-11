Kvinna i Vaxholm söker personlig assistent
2025-08-11
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Vaxholm.
Om mig
Jag är en kvinna och jag söker en självgående och flexibel kvinnlig assistent för arbete halvtid ca 100 timmar per månad.
Jag har en ryggmärgsskada sedan flera år tillbaka och detta innebär att jag sitter en del i rullstol. Jag strävar efter att leva ett så varierat och rikt liv som möjligt och att även kunna odla mina intressen, därför kommer dina arbetsuppgifter att vara skiftande alltifrån att hjälpa mig med sådant som ligger mig varmt om hjärtat till att följa med ut som ledsagare eller sköta vardagliga hemsysslor.
Jag bor centralt i Vaxholm med goda bussförbindelser till Danderyds sjukhus/Tekniska högskolan/Arninge. Bussen stannar strax nedanför mitt hus och går var femte minut i rusningstrafik samt tar 30 minuter till Danderyds sjukhus där tunnelbana finns.
Vem är du?
Jag söker en kvinna som vill arbeta deltid hos mig på tider vi kommer överens om. I huvudsak behöver jag hjälp på eftermiddagar. Du är en praktisk och självständig person som ser "vad som behöver göras". Då vi kommer att spendera många timmar tillsammans, är personkemin det viktigaste för mig. Det är positivt om vi ibland kan göra en utflykt som tar fler timmar än så och som sträcker sig in på kvällen.
För att vinna tid när vi ska uträtta ärenden i närområdet ser jag det som nödvändigt att du har körkort och vana att köra bil.
Du talar och läser svenska flytande samt är van att sköta ett hem med god ordning. Är du är road av matlagning och tycker om att laga svensk husmanskost är det ett plus. Du kan städa och är lyhörd i att skapa ordning i hemmet för att allt ska fungerar för mig även de tider då jag är ensam.
Tidigare erfarenhet från att ha arbetat som assistent eller annan vård är en fördel.
Om du önskar ett flexibelt och stimulerande arbete kan detta vara tjänsten för dig.
Vänligen hör av dig snarast, så kanske vi ses snart!
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Rebecca Berghult, rebecca.berghult@sarnmark.se Jobbnummer
9453562