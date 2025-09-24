Kvinna i Örnsköldsvik söker personlig assistent
2025-09-24
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som timvikarie till vår kund i Örnsköldsvik. Arbetet är förlagt under dag- och kvällstid på vardagar. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja introduktionen omgående.
Arbetstiderna kan variera men är förlagda inom följande tidsramar:
07:00 - 16:00
15:00 - 21:00
OM KUNDEN
Kunden är en positiv kvinna i 40-årsåldern. Arbetet utgår från kundens hem där hon lever tillsammans med sin familj. Som assistent i detta uppdrag hjälper du vår kund på hennes arbete dagtid och assisterar henne under arbetsdagen där hon främst behöver hjälp med att skriva på datorn, därför ser vi gärna att du har goda kunskaper i svenska, kunskap i engelsk skrift är meriterande. Under kvällstid när vår kund befinner sig i hemmet innefattar arbetsuppgifterna framförallt vardagliga hushållssysslor. Dessa inkluderar matlagning, bakning, tvättning, städ samt att stötta kunden vid handling. Du följer också med kunden på hennes aktiviteter och ärenden. Uppdraget innefattar inte mycket omvårdnad då kunden sköter mycket av detta själv. Hon kan själv berätta vad och hur hon önskar hjälp och stöttning.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är empatisk, positiv och lugn. Du trivs att arbeta med hushållssysslor och att hjälpa andra. Utifrån kundens önskemål ser vi positivt på kvinnliga sökanden.
KRAV
Rökfri
Ej pälsdjurallergiker
Körkort ( du kommer att köra kundens bil )
Flytande kunskaper i svenska språket, såväl tal som skrift
MERITER
Bekväm med att skriva på dator och gärna vara lite teknisk lagd
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
