Kvinna i Kärrtorp (Stockholms söderot) söker kvinnlig personlig assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-23
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna som bor i egen lägenhet och lever ett aktivt liv med tydlig struktur. Jag behöver stöd i min vardag för att kunna sköta mitt hem, upprätthålla mina kontakter och leva ett aktivt liv med många fritidsintressen (musik, sång, dans, gympa, simning, bio, café och utflykter).
Jag söker nu en lugn, ansvarstagande och trygg assistent.
Om jobbet
Som min personliga assistent ger du stöd i vardagen, bland annat med:
• vardagliga sysslor som matlagning och städ
• planering och genomförande av aktiviteter
• viss personlig omvårdnad och hygien
Jag följer mina scheman noggrant och du gör det tillsammans med mig. Jag behöver att du är närvarande och hjälper mig att hålla struktur för att min vardag ska bli så bra som möjligt.
Jag söker dig som har erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning, har ett lugn och är mogen och pålitlig
och är kvinna och rökfri.
Det är meriterande om du
• har kunskap om lågaffektivt bemötande
• har erfarenheter av att arbeta inom Personlig assistans eller andra liknande yrken inom pedagogik eller omvårdnad
Vi erbjuder
• ett tryggt och välfungerande assistentteam
• introduktion, utbildning och handledning
• friskvård
• individuell lönesättning
• kollektivavtal (KFO-Kommunal)
Arbetstid: Minst 20 timmar per vecka med god möjlighet till fler timmar framöver. Arbetstider: eftermiddag, kväll, natt (sovande jour), morgon och helg. Alla pass är innehåller sovande jour.
Ett vardagspass börjar klockan 15 och slutar klockan 09 nästkommande morgon (hämtning/lämning på daglig verksamhet). På helgen är arbetstiden förlagd till dygnspass.
Tillträde: enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
