Kvinna i Järfälla söker personliga assistenter!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2025-09-01
Nu söker vi dig som vill jobba som personlig assistent till kvinna i Järfälla i Stockholm och önskvärt är att du som söker denna tjänst även är kvinna.
Dina arbetsuppgifter är att vara behjälplig med mina grundläggande behov som t.ex. av- och påklädning, matsituationer, personlig hygien samt att komma ut på olika aktiviteter. Jag försöker hålla igång med träning såsom att simma i badhus så det är viktigt att du är bekväm med att bada i badhus. Önskvärt är även om du har erfarenhet av medicinska hjälpmedel samt att du har arbetat som asssitent tidigare. Ser gärna att du är lugn men social, lojal och att du respekterar mitt hem.
• Önskvärt är att du som söker denna tjänst är kvinna
• Du får gärna vara mellan 25-50 år
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift då det är en förutsättning för detta jobb.
• Ser gärna att du är bekväm med att bada i badhus då jag gör det en gång i veckan
• Reser en hel del så vore bra om du kan och vill följa med på resor samt vara flexibel med dina arbetstider
Arbetstider: Dag, kväll, helg och natt (vaken)
Anställningsvillkor: Tim vid behov (möjlighet kan finnas till en fast schemarad)
Tillträde: Omgående
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Linnèa Sennrot linnea.sennrot@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9485933