Kvinna i Järfälla söker personliga assistenter!
Kompis Assistans, Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-28
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Nu söker vi dig som vill jobba som personlig assistent till kvinna i Järfälla i Stockholm och önskvärt är att du som söker denna tjänst även är kvinna.
Dina arbetsuppgifter är att vara behjälplig med mina grundläggande behov som t.ex. av- och påklädning, matsituationer, personlig hygien samt att komma ut på olika aktiviteter. Jag försöker hålla igång med träning såsom att simma i badhus så det är viktigt att du är bekväm med att bada i badhus. Önskvärt är även om du har erfarenhet av medicinska hjälpmedel samt att du har arbetat som asssitent tidigare. Ser gärna att du är lugn men social, lojal och att du respekterar mitt hem.
Önskvärt är att du som söker denna tjänst är kvinna
Du får gärna vara mellan 25-50 år
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift då det är en förutsättning för detta jobb.
Ser gärna att du är bekväm med att bada i badhus då jag gör det en gång i veckan
Reser en hel del så vore bra om du kan och vill följa med på resor samt vara flexibel med dina arbetstider.
Arbetstider: Dag, kväll, helg och natt (vaken)
Anställningsvilkor: Timvikarier
Tillträde: Omgående
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
Marknadsmässiga löner
Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag
Handikappanpassade semesterhus i Spanien att semestra i
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.Om Kompis AssistansKompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare. Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden. Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Åstorp.Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare. Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.BelastningsregistretFör att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Förening
, https://kompisassistans.se/
177 31 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Kundansvarig
Cecilia Schrewelius cecilia.schrewelius@kompisassistans.se +46771404525 Jobbnummer
10013956